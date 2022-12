Isabel Lascurain de "Pandora" compartió la vez que rechazó a Pelé

Tijuana, Baja California.- Isabel Lascurain confesó en una ocasión que rechazó al futbolista Pelé quien falleció el día de ayer a sus 82 años.

La cantante de Pandora narró la interesante anécdota con el deportista en una entrevista con Gloria Calzada.

Ambos coincidieron cuando la estrella del futbol visitó nuestro país durante el Mundial de México 1986.

Sobre como ocurrió la conquista declaró: “Él habló a mi casa. Contestó mi hermano y subió corriendo a mi habitación para decirme que llamaba Pelé ¡qué nervios! “, explicó. Y tenía una razón “Porque me daba nervios porque sabía que me quería merendar. Me llevaba varios años, yo tenía 25 años”.

Me llamó como 3 veces. Mi papá, muy nervioso, me mandó llamar y me decía que qué onda; le dije que a mí ni me gustaba”

agregó.

Sobre las razones por las cuales no se vio interesada en este pretendiente, dijo a Omar Chaparro: “Ni me gustaba y estaba casado”.

Recuerda a la estrella

La famosa de 62 años compartió una fotografía junto a la leyenda y recordó su legado en la historia de este deporte.

"Se fue uno de los grandes, grandes del Futbol, El mejor jugador del mundo. Esta foto fue en el mundial de México 86. Descanse en Paz O Rei Pelé!", escribió.