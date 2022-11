¿Irina Baeva saca sus cosas del departamento que compartía con Gabriel Soto?

CIUDAD DE MEXICO.- Irina Baeva y Gabriel Soto han protagonizado todo una historia de amor, aunque desde un inicio llegó haber fuertes polémicas de que la actriz había sido la “tercera en discordia” en el matrimonio del actor.

Hay que recordar que actualmente la pareja se encuentra comprometida y preparando su boda pero desde hace un par de semanas hay fuertes rumores de que pudieran estar pasando por una ruptura amorosa.

Supuestamente la pareja ha querido aparentar que mantienen su noviazgo, debido a que la producción de la telenovela "Mi camino es Amarte" donde actualmente trabaja Gabriel Soto, le habrían pedido al actor que evitara escándalos para mantener el rating de dicha telenovela.

En esta ocasión el periodista de espectáculos Alex Kaffie compartió en su columna “Sin Lisonja” del portal El Heraldo México quien reveló que Irina Baeva estaría sacando algunas de sus cosas personales fuera de la casa que compartía con Gabriel Soto.

Tras de decir en Sale el sol que de buena fuente sabía que Irina Baeva había sacado sus tiliches y mugres de la casa de Gabriel Soto, ella me envió recado son publirrelacionista (un muchacho encantador de nombre Victor Kun): "dice Irina que es verdad que estuvo sacando cosas, pero todo eso que sacó, ropa y pertenencia, fue par donarlo a una fundación a la que cada año ayuda". Pese a tu explicación, Irina yo insisto que el romance entre Gabriel y tú finalizó. Dejen de fingir lo contrario" comentó el periodista.

Hay que recordar que incluso el par de actores ya no hacen publicaciones juntos, como lo hacían antes, incluso la última fotografía que llegaron a compartir donde se les veía muy enamorados fue el pasado 5 de julio.

Por su parte Irina Baeva ha dejado en claro que el “distanciamiento” físico ha sido debido a que ambos han tenido proyectos laborales y ella tuvo que irse fuera de México un tiempo para el grabar en Qatar.

Gabriel Soto desmiente ruptura con Irina Baeva

Hace unos días que el actor tuvo un encuentro con los medios de comunicación en el aeropuerto donde le cuestionaron sobre el distanciamiento con su prometida alo que dejó en claro que pronto estarían juntos.

"Ella estuvo en Qatar un mes, estuvo en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas, o sea, realmente no hemos subido porque no hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Internet y en Instagram, o sea, no es necesario para nosotros, así que no se preocupen” comentó.