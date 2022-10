Gabriel Soto desmiente ruptura con Irina Baeva

Ciudad de México.- Gabriel Soto e Irina Baeva han estado en el ojo público en las últimas semanas debido a los rumores de una supuesta ruptura.

El actor fue interceptado por los medios en el aeropuerto y se le cuestionó sobre el aparente distanciamiento con su prometida, por lo que dijo: “Irina ya llega en unos días, vamos a festejar y vamos a estar juntos, yo seguiré grabando”.

Respecto al poco tiempo que han compartido y los escaos mensajes que se han dedicado desde que se anunció que posponían la boda, Gabriel mencionó:

Ella estuvo en Qatar un mes, estuvo en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas, o sea, realmente no hemos subido porque no hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Internet y en Instagram, o sea, no es necesario para nosotros, así que no se preocupen”