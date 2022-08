Irina Baeva deja ver su retaguardia con ajustado short

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva se ha posicionada como una de las actrices más guapas y talentosas del medio del espectáculo, gracias a su trabajo en televisión se ha convertido en una de las más queridas por parte del público.

La actriz ha llegado a robar la atención de sus fanáticos por su espectacular figura y la belleza que la ha caracterizado y en los últimos años se ha vuelto una de las más influyentes en redes sociales.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía en la que apareció “presumiendo” su retaguardia, dejó a más de uno con boca abierta con sus torneadas piernas.

En la fotografía aparece Irina con un traje deportivo en color rosa pastel, totalmente ajustado a su cuerpo, lo que le permitió a sus fanáticos percatarse de sus curvas.

Life in pink” escribió la actriz

Los fanáticos hicieron llegar sus muestras de cariño y en su mayoría le hicieron saber lo hermosa que luce: “eres la más bonita”, “eres una mujer que admiro mucho”, “princesa hermosa”, son algunos de los que se pueden leer.

Hay que recordar que desde hace un tiempo, la futura esposa de Gabriel Soto se ha convertido en la imagen de una reconocida marca deportiva, donde en la mayoría del tiempo suele compartir los conjuntos.

Gabriel Soto reveló la razón de por qué Irina Baeva viajó sola a Rusia

Hace unos días Irina Baeva reveló que se habría ido unos días con su familia a Rusia a quienes tenían un par de años sin poder verlos, pero lo que llamó la atención de los usuarios es que Gabriel Soto no había asistido así que quiso aclarar la situación en una entrevista que le realizó el programa de Hoy,

"Obviamente se extraña, pero finalmente ella estaba muy contenta, vio a su familia después de 3 años de no verlos y yo inundado con trabajo... De hecho, íbamos a ir juntos, nada más que yo no pude por cuestiones de trabajo, y bueno, después de 3 años de no ver a su familia y tener ahorita el tiempo y la oportunidad de haber ido, pues para ella fue algo lleno de felicidad” comentó el actor.