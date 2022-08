Gabriel Soto revela razón por el que Irina Baeva viajó sola a Rusia

Ciudad de México.- El actor Gabriel Soto habló con la prensa sobre su vida sentimental después de que surgieran los rumores sobre un supuesto distanciamiento con Irina Baeva tras posponer su boda.

Ya que la actriz habría viajado a Rusia, los rumores sobre su relación se acrecentaron, aunque Soto aprovechó la entrevista con el programa Hoy para aclarar dicha situación.

Obviamente se extraña, pero finalmente ella estaba muy contenta, vio a su familia después de 3 años de no verlos y yo inundado con trabajo... De hecho, íbamos a ir juntos, nada más que yo no pude por cuestiones de trabajo, y bueno, después de 3 años de no ver a su familia y tener ahorita el tiempo y la oportunidad de haber ido, pues para ella fue algo lleno de felicidad”