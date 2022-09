Irina Baeva dedica emotivo mensaje de cumpleaños a su hermana

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva se ha vuelto una de las actrices más guapas y polémicas de la televisión, gracias a su talento frente a las cámaras se ha ganado el cariño del público.

Sin embargo la modelo de origen ruso también ha dejado en claro la importancia de su familia en su vida, por lo menos así lo dejo ver durante su visita a su país.

Hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram Irina compartió una fotografía en la que reveló estar de manteles largos debido a que se encontraba celebrando un año más de vida de su hermana.

La actriz se encargó de dedicarle un conmovedor mensaje a su hermana en el que le hizo saber que era su “otra mitad” y una de las personas por las que más ha recibido apoyo a lo largo de su vida.

El cumpleaños es tuyo @nkabochkina, pero el regalo es mío! . Mi hermana, mi mejor amiga, mi otra mitad, mi fan #1, mi ejemplo y mi apoyo por siempre y para siempre! Nadie mejor que tú para entenderme y escucharme, darme tu opinión y aguantar mis audios de 30min te extraño y te amo con todo mi corazón! Que siempre seas la más feliz, la más alegre y divertida, y que siempre estemos juntas sin importar la distancia. Happy Birthday!” se puede leer en la publicación.

Además Irina agregó que a pesar de la distancia, su hermana se convirtió en su confidente en todos estos años, por eso hoy celebra su vida desde lejos pero con mucho cariño.

Los fanáticos de la actriz hicieron llegar sus muestras de cariño y felicitaciones en la publicación: “se parecen mucho, feliz cumple”, “feliz cumpleaños a tu hermana”, “ las más hermosa”, son algunos de los que se pueden leer.

Gabriel Soto reveló por qué Irina Baeva viajó sola a Rusia



Hace un par de semanas que la actriz había viajado a Rusia y comenzaron a surgir los rumores de su relación con Gabriel Soto, quien no la habría acompañado por eso decidió aclarar la situación en una entrevista con el programa Hoy.



"Obviamente se extraña, pero finalmente ella estaba muy contenta, vio a su familia después de 3 años de no verlos y yo inundado con trabajo... De hecho, íbamos a ir juntos, nada más que yo no pude por cuestiones de trabajo, y bueno, después de 3 años de no ver a su familia y tener ahorita el tiempo y la oportunidad de haber ido, pues para ella fue algo lleno de felicidad”.