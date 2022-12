Irina Baeva comparte fotografía navideña sin Gabriel Soto

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva en los últimos años se ha convertido en una de las actrices más famosas de la televisión gracias a su trabajo, pero también de las más polémicas por la relación que mantiene con Gabriel Soto.

Desde hace un par de meses que comenzaron los rumores de que Irina Baeva pudo haber terminado su relación con el actor, pero ambos en más de una ocasión lo han desmentido frente a las cámaras.

Pero han sido muchas “señales” que apuntan que esto podría ser “verdad” hace unas horas a través de su cuenta de Instagram la actriz compartió un fotografía de su árbol de navidad y el comedor.

En la imagen Irina aprovechó para brindar sus deseos, cuando en los otros años el mensaje de Navidad suele darlo con una fotografía donde siempre aparece a lado de Gabriel Soto.

Muchas bendiciones, disfruten a sus seres queridos” se puede leer en la publicación.

Por su parte Gabriel no ha hecho ninguna publicación, cuando en años anteriores tenía la tradición también de aparecer a lado de la actriz, lo que levanta sospechas para sus seguidores.

Seguramente sus fanáticos hicieron llegar sus buenos deseos y se encuentran esperando la fecha de la boda de ambos actores, que hasta el momento han pospuesto por sus compromisos laborales.

Esto fue lo que dijo Irina Baeva sobre los rumores de su rompimiento con Gabriel Soto

Durante su paso por la alfombra negra de una importante revista, Irina Baeva aseguró que su relación con el artista mexicano se encuentra más estable que nunca.

“Hicieron nota donde nunca nota hubo, nosotros la única razón por la cual nos separamos en algún momento fue por cuestión de trabajo, donde yo me fui a tomar un curso de actuación de dos semanas allá, después regresé, estuve una semana y media y me fui a Qatar prácticamente un mes entero. Gabriel está grabando, por esa misma razón no está aquí acompañándome”, explicó a los medios de comunicación.