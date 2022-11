Esto dijo Irina Baeva sobre los rumores de su rompimiento con Gabriel Soto

Ciudad de México.- Mucho se ha especulado sobre la relación entre Irina Baeva y Gabriel Soto en los últimos días.

Ha habido especulaciones sobre la cancelación de su boda y su rompimiento como pareja.

Durante su paso por la alfombra negra de una importante revista, Irina Baeva aseguró que su relación con el artista mexicano se encuentra más estable que nunca.

Más estables que nunca

“Hicieron nota donde nunca nota hubo, nosotros la única razón por la cual nos separamos en algún momento fue por cuestión de trabajo, donde yo me fui a tomar un curso de actuación de dos semanas allá, después regresé, estuve una semana y media y me fui a Qatar prácticamente un mes entero. Gabriel está grabando, por esa misma razón no está aquí acompañándome”, explicó a los medios de comunicación.

Al respecto de todo lo que se ha dicho de ellos en los últimos meses, Baeva manifestó: “Nosotros nunca nos separamos, nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos crisis, nunca tuvimos pleitos, como que alguien echó la bolita y luego alguien más la sigue y se hace una bola de nieve, y luego le preguntan a uno y uno tiene que contestar a tanta absurdez, a tanta tontería”.

Posteriormente, Irina recalcó que por ahora ha decidido con Gabriel no seguir aclarando cómo se encuentran en el terreno amoroso. “Yo creo que ya estamos en una etapa como pareja que si alguien quiere creer que estamos bien, nos quiere creer que estamos contentos y que estamos felices, eso está muy bien, y si alguien no lo quiere creer y piensa totalmente otra cosa, también está en su derecho de hacerlo”.

Los planes de boda

Sobre si continúan los planes para contraer nupcias, la intérprete de 30 años dijo: “Hay tiempo para todo, hay más tiempo que vida, y como bien dicen, los tiempos de Dios son perfectos, no se ha dado en estos momentos. Ahorita que nos liberemos un poquitito de nuestros compromisos laborales pues ya retomaremos ese tema de la boda”.

Por otra parte, al cuestionarla sobre su postura a la declaración de Geraldine Bazán con relación a que su hija menor le pidió que regresara con Gabriel Soto como regalo de Navidad, Baeva replicó:

“Mira, una de las cosas que yo siempre les he dicho y creo que ustedes también lo han respetado, es que en cuanto al tema de las niñas lo único que les puedo decir es que nosotros convivimos, todo está bien, por respeto a todos los involucrados, a los papás de las niñas, a las niñas mismas, es lo único que te puedo contestar a esa pregunta”.

Por último, mientras los periodistas la interrogaban sobre si era verdad que golpeaba a su prometido, Irina respondió: “Muy… soy muy (violenta), no chicos, nada que ver, de verdad, luego se inventan cosas que son tan absurdas y ni para que comentarlos para darles más vuelo”.