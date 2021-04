Irina Baeva celebra a Gabriel Soto en su cumpleaños

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva y Gabriel Soto forman una de las parejas más polémicas del medio del espectáculo, sin embargo ambos han sabido superar cualquier chisme que los rodea y actualmente tienen ya 3 años de relación.

Sin embargo hoy la pareja se encuentra de manteles largo al celebrar un años más de vida, del actor quien llegó a sus 43 años muy consentido y amado por la también modela

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram donde Irina publicó una fotografia donde aparece a lado de Gabriel mientras carga su pastel de cumpleaños.

Además la también actriz aprovechó para dedicarle un emotivo mensaje en el que describió a su futuro esposo como al ser humano más bello y lo afotunada que se siente de compartir su vida a su lado.

Feliz cumpleaños al hombre más noble, al ser humano más bello por dentro y por fuera, al alma más generosa que conozco! . Amo, disfruto y valoro demasiado todos los momentos a tu lado, y no puedo sentirme más feliz y afortunada de poder celebrar tu vida juntos! Que el universo te llene de alegría, bendiciones, salud, amor y mucha felicidad, que se hagan realidad todos los sueños, planes y deseos porque te lo mereces todo y más! Gracias por ser el mejor hombre, que me ha enseñado tantas cosas, y que día tras día me hace ser mejor mujer. Te amo con todo mi corazón! " escribió la actriz