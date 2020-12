Irina Baeva asegura que las críticas ya no le afectan

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva sigue defendiéndose de los ataques que ha recibido luego de que tanto ella como Gabriel Soto asistieran a una boda masiva en Cancún en plena pandemia.

“Nosotros somos los primeros siempre en tratar de cuidarnos, para empezar, Gabriel está grabando, entonces él no puede poner en riesgo a toda su producción, porque sabemos que con las producciones es aún más delicado definitivamente, yo igual, aunque no esté grabando, de todos modos, si yo me contagio, lo más probable es que él también se vaya a contagiar”, explicó la actriz.

Sin embargo, a diferencia de otras ocasiones en que se mostraba afectada por los comentarios en su contra, esta vez la rusa dejó muy claro que estos señalamientos ya no le afectan.

“Aprendí a lidiar con esto, fue un proceso difícil, ya estoy en otra parte, ya estoy en una parte que estoy creo más feliz y más contenta, sobre todo internamente que nunca, y eso es más que suficiente para mí”, manifestó en entrevista para el programa Hoy.

Por último, Baeva confesó que a pesar de que comparte varios detalles de su relación sentimental con Gabriel Soto, tanto ella como él prefieren mantener algunos de sus momentos más felices en privado.

“Tratamos de compartir mucho de las cosas que queremos compartir con la gente, otras no las guardamos para nosotros, porque definitivamente redes sociales es como un arma de dos filos, entonces, hay que también reservar unas cosas para uno, porque también tenemos vida privada y hay cosas que a lo mejor no queremos compartir y creo que es válido”, remató.