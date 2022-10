Irina Baeva aparece vestida de blanco

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva en los últimos años se ha posicionando en una de las actrices más famosas en el medio del espectáculo, gracias a su belleza que ha conquistado el cariño del público.

Hay que recordar que la actriz de origen ruso mantiene una de las relaciones más polémicas a lado de Gabriel Soto con quien llegaría al altar el próximo año, debido al trabajo han tenido que ir posponiendo la unión matrimonial.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Irina compartió un video en el que se le puede ver luciendo un hermoso vestido en blanco mientras disfrutaba de un hermoso paisaje de Catar donde actualmente se encuentra.

Sin embargo sus fanáticos se “emocionaron” porque le dieron una “probadita” de cómo se podría ver vestida de novia, debido a que la actriz apareció hasta con unas zapatillas estilo “princesa”.

I will either find a way, or make one” escribió en la publicación.