Irina Baeva aparece en '¿Quién es la máscara?'

CIUDAD DE MÉXICO.- Irina Baeva es una de las actrices más importantes en los últimos años, con cada uno de sus trabajos en televisión ha ido conquistando al público son su carisma.

Sin embargo desde hace unas semanas que la artista de origen ruso se encuentra en distintas polémicas por una supuesta “separación” entre ella y su prometido Gabriel Soto que en repetidas ocasiones han ido pospuesto su boda.

Pero por su parte la actriz se ha ido enfocando en los distintos proyectos televisivos que ha tenido y en esta ocasión reveló que estuvo participando en el programa de ¿Quien es la máscara?.

Fue por medio de una publicación de Instagram que el programa que se compartió una serie de fotografías donde se pudo ver a Irina Baeva posando ante la cámara y saludando a algunos de sus compañeros como Juan Pa Zurita.

Hoy el panel viene muy internacional con la llegada de una investigadora importada directamente desde Rusia. ¡Bienvenida!”se puede leer en la publicación.

La actriz estuvo participando como investigadora y ayudó en el panel al jurado para adivinar que famoso estaría participando detrás de sus máscaras, se le pudo ver divirtiéndose a lado de sus compañeros.

Sus fanáticos hicieron llegar sus comentarios en la publicación donde reconocieron la belleza de la actriz mientras que hubo otros ‘haters’ que la criticaron: “esta mujer ni canta, nada que ver con el programa”, “la quieren poner en todos los programas”, son algunos de los que se pueden leer.

Gabriel Soto desmiente ruptura con Irina Baeva

El actor fue rodeado por los medios en el aeropuerto y se le cuestionó sobre el aparente distanciamiento con su prometida, por lo comentó que sería a su regreso que festejarían su cumpleaños.

"Ella estuvo en Qatar un mes, estuvo en Rusia un mes, estuvo en Nueva York casi tres semanas, o sea, realmente no hemos subido porque no hemos estado, y cuando hemos estado no nos preocupamos por estar subiendo cosas en Internet y en Instagram, o sea, no es necesario para nosotros, así que no se preocupen” comentó.