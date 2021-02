Investiga la Policía a Marilyn Mason por abuso sexual tras varias denuncias

Los Ángeles, California.- El Departamento del Sheriff de Los Ángeles está investigando al músico Marilyn Mason tras conocer múltiples denuncias de abusos sexuales, confirmaron este viernes las autoridades.

"La Oficina de Víctimas Especiales está investigando las denuncias de violencia doméstica que involucran al Sr. Brian Warner, también conocido como 'Marilyn Manson', que trabaja en la industria de la música. Los incidentes ocurrieron entre 2009 y 2011 cuando el Sr. Warner vivía en la ciudad de West Hollywood", indicó el departamento a los medios de comunicación.

La polémica en torno a la estrella del metal comenzó cuando la actriz Evan Rachel Wood denunció a principios de este mes que fue víctima de "terribles" abusos durante años por parte de quien fue su pareja hasta 2010.

"Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó terriblemente de mí durante años. Fui manipulada y me lavó el cerebro para que me sometiera. He dejado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes", escribió la protagonista de "Westworld", quien ya había confesado que fue maltratada anteriormente, sin identificar al supuesto culpable.

Otras cuatro mujeres han vertido acusaciones contra Mason, entre ellas la estilista Love Bailey: "No soy fan de la cultura de la cancelación pero cuando alguien como Marilyn Manson te apunta con una pistola a la cabeza, es hora de hablar".

El músico se defendió al decir que eran "horribles distorsiones de la realidad".

"Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consentidas con parejas parecidas a mí. Más allá de cómo y de por qué otros elijan ahora tergiversar el pasado, esta es la verdad", añadió.

La industria ya ha movido ficha.

El sello Loma Vista Recordings no volverá a trabajar con Marilyn Manson ni promocionará sus recientes trabajos, y las series "American Gods" y "Creepshow" eliminarán su interpretación en los capítulos que todavía no se han emitido.