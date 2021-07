Intubado y en coma: Así vivió Alfonso Zayas sus últimos momentos

CIUDAD DE MÉXICO.- En las últimas horas se han revelado más detalles de lo que fueron los últimos momentos de Alfonso Zayas, quien falleciera la noche de este jueves a los 80 años de edad.

Rafael Inclán, primo del historión de cine de ficheras, hizo impactantes declaraciones al periodista Javier Poza, al detallar que el actor y comediante estaba intubado y en coma inducido por sus problemas de salud.

Él ya no podía hablar, estaba intubado y con coma inducido. Me dieron chance de entrar, no es fácil con el Covid”, reveló.