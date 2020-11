Integrante de Kabah apareció grave de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor “Apio” Quijano, integrante de Kabah, reapareció en redes sociales luego de varios días de ausencia, y preocupó a sus seguidores al confirmar que dio positivo a Covid-19.

El también juez del programa “Este es mi estilo” explicó en un video que su diagnóstico fue grave, pues padeció síntomas tan severos que requirió de un tanque de oxígeno para respirar.

Hola familia linda. Estuve desaparecido porque, efectivamente, el COVID me atacó. Y no me atacó de una forma noble”, comenzó Héctor.

“Mi carga viral fue sumamente alta, estuve muy malo muchos días, no podía hablar, traje oxígeno y suero. Nada más les quiero pasar el siguiente mensaje, porque sé que estaban preocupados por mí muchos de ustedes: ya estoy de salida. Ya voy mejorando”, continuó.

El experto en moda espera regresar pronto al trabajo, pues volverá a aparecer en el programa “Todos quieren fama”, y además tiene planes de cantar nuevamente con Kabah.

“Pronto, ya muy pronto estaré en ‘Todos quieren fama’ con todos ustedes. Pronto estaré con Kabah con shows que tenemos pendientes”, adelantó.

Aprovechó la ocasión para alertar a todos sus seguidores sobre el coronavirus y los invitó a tomar sus precauciones.

“Les pido que se cuiden. Que cuiden a los suyos y que se tomen esto enserio. Yo a pesar de ser una persona que hago ejercicio todos los días, que entreno, que no fumo, que se vitamina, que me alimento bien. Pues caí, y caí muy bajo. Nada, nada más les pido que cuiden a los suyos y que se cuiden a ustedes”, puntualizó.

Y además, hizo una dedicatoria especial a su hermana Federica Quijano, otra integrante de Kabah, quien se encargó de cuidarlo mientras estaba enfermo.

“Yo le agradezco a mi hermana Fede por hacer de su casa un hospital y cuidarme. Y a todos los seres que han estado a lado mío y que no me han soltado la mano porque es súper súper importante tener redes de apoyo así. Lo necesitas, te sientes muy mal, te sientes muy triste, te sientes muy asustado. Así que no hay que dejar solos a las personas que nos encontramos en una situación así”, agradeció.