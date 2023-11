Ingrid Coronado vivió en bancarrota tras polémica separación de Fer del Solar

Ciudad de México.- Ingrid Coronado brindó una serie de conferencias en las cuales confesó diferentes momentos que marcaron su vida, siendo uno de ellos su polémica separación con Fernando del Solar.

A pesar de que en distintas ocasiones la presentadora ha sido reservada con su vida personal, en esta ocasión Coronado reveló un inesperado secreto sobre los obstáculos a los que se enfrentó tras divorciarse del argentino en medio de su batalla contra el cáncer, ya que estuvo en bancarrota, debido a que no le daban trabajo en las televisoras por los ataques que padeció.

Llegó un momento en que tenía 357 pesos en mi cuenta, ¿cómo es posible?, si a mí la abundancia me perseguía, según yo era la consentida de todos”

Dijo Ingrid recordando que fue sumamente criticada y acusada de haber abandonado a Fernando en su peor momento.

Comprobar versión

Ya en entrevista para el programa Sale el Sol, la artista refirió que fue precisamente por esta situación que nunca se guardó nada de su relación con Fernando, e incluso en algunas ocasiones tuvo que comprobar que su versión era la correcta.

“Yo no me esperé a que no estuviera, yo lo hice desde el principio, lo que pasa es que nadie me creyó, ahí es donde está la diferencia, ahora que ven lo que he hecho con mi vida, ahora que ven como he enfocado no solamente mi trabajo, y mi área profesional a dar este tipo de contenido y cuando han visto quién soy yo, y cuando ha sido necesario lo he demostrado incluso con documentos, es cuando he empezado a recuperar mi credibilidad”, manifestó.

Punto de superación

Finalmente, Ingrid considera que esta situación la llevó a encontrar ese punto de superación para ayudar en la actualidad a todos los que estén pasando por estos terribles momentos, además de que siempre cuidó que sus hijos no crecieran padeciendo las diferencias que existían entre sus padres.

“Mis hijos los blindé para que no estuvieran con este tipo de información que les podía hacer tanto daño, a lo mejor algo deben de haber visto, pero ellos saben quién soy, no me preocupa en lo absoluto el hecho de que pudieran ver información sobre todo ahora, porque son unos chavos seguros, felices”, declaró.

Coronado y del Solar se conocieron en la década de los 2000's, después de conducir el programa Sexos en Guerra, se enamoraron y llegaron al altar, formando por varios años una de las parejas más queridas del medio del espectáculo, pero cuando se divorciaron en 2015, los problemas para Ingrid comenzaron en el terreno profesional, hecho que con los años ha podido revertir.