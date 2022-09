Ingrid Coronado revela cómo se han visto afectados sus hijos por información sobre supuestos pleitos

MÉXICO.- La conductora Ingrid Coronado, quien es exesposa del fallecido Fernando del Solar, ha expresado lo mucho que han afectado a sus hijos, Paolo y Luciano, las múltiples polémicas que han sido reveladas sobre supuestas disputas legales entre la conductora de "Venga la alegría" y Anna Ferro, la viuda de del Solar.

Recientemente, se han divulgado especulaciones respecto a que ambas podrían hacer frente a un juicio por la herencia del presentador, sobre todo por una casa ubicada en Cuernavaca, donde Ferro habría pasado los últimos días de su difunto esposo a su lado -a pesar de que la propiedad se encuentra bajo el nombre de Coronado-.

Algunos rumores señalaban que la instructora de yoga debería desalojar la propiedad si Ingrid Coronado así lo requería.

Por otra parte se revelaron detalles del testamento, ya que Fernando habría supuestamente dividido su patrimonio en partes iguales, tanto para sus exesposas como para sus hijos.

Tras los diversos rumores, Ingrid aseguró a medios de comunicación que no tiene intenciones de iniciar ningún pleito legal:

Ni de fideicomiso, ni de sucesión, ni ningún trámite legal, yo estoy enfocada en mis hijos en qué ellos sanen sus heridas, y después de ese tiempo poder enfocarme en las demás cosas".

Coronado habla del impacto a sus hijos



En un encuentro con medios, la intérprete de "La ventanita" dijo:

No puedo evitar que les lleguen noticias malas. Desgraciadamente cuando les ha llegado a ellos sí les afecta y por eso creo que sería importante que los medios de comunicación de alguna manera tuvieran un compromiso, cuando se va a dar alguna información importante, para que por lo menos quienes vayan a atacar enseñen pruebas. Para evitar tener que explicarles, sobre todo cuando los afectados podrían ser los más pequeños"



De acuerdo con "People en español", también contó que sus hijos le han cuestionado algunos datos que circulan en los medios.



Algunas veces sí me han cuestionado. Trato de mantenerlos blindados de alguna manera. [Los reclamos] han sido en diferentes circunstancias, pero es bien importante que pensemos qué información es la que se maneja porque muchas veces no sabemos el impacto que puede tener en los demás".



La conductora reveló que lo más importante para ella en estos momentos son sus hijos además de su proceso de duelo tras la desaparición de Del Solar.



"Lo he dicho muchas veces, las personas actúan por como son, no por cómo eres tú. Es importante poner límites y estar con las personas que sumen porque tú no puedes cambiar a las personas", externó.