Ingrid Coronado desmiente iniciar batalla legal contra viuda de  Fernando del Solar.

Ciudad de México.- Ingrid Coronado acudió a un evento de Bienestar en la Ciudad de México y rompió el silencio de los rumores por una pelea legal contra la viuda de su ex marido, Fernando del Solar.

Después de que Anna Ferro denunciara en una revista que la presentadora había demandado a Del Solar poco antes de su muerte, ahora Coronado recalcó que por el momento no ha iniciado ningún procedimiento legal en beneficio de sus hijos menores.

Al escuchar la pregunta sobre si Ferro ya se comunicó con ella para ver lo del fideicomiso de Fernando, la artista únicamente respondió: “No, no, todo está caminando bien legalmente”.

Hablan de la propiedad

Sin embargo, como las preguntas sobre el tema continuaban y además escuchó la interrogante sobre si ya había sacado a la viuda de Fer de la casa donde vivió con Del Solar debido a que ella es la dueña, Ingrid replicó:

Yo no he iniciado ningún trámite legal, ni del fideicomiso, ni del juicio de sucesión, ni del testamento, yo no he iniciado aún nada, yo actualmente estoy enfocada solamente en mis hijos y lo que decidí y la decisión que tomé es que dejaría pasar un tiempo para que mis hijos sanen sus heridas y entonces yo poder tener la fortaleza y la energía para poder empezar a moverme con respecto a las demás cosas”

detalló.

Pide respeto por sus hijos

Previo a estas declaraciones, Coronado también aprovechó su encuentro con la prensa para pedirles respeto para sus hijos con relación a las noticias que se dicen de su fallecido padre.

“Creo que sería importante que los medios de comunicación de alguna manera tuvieran algún compromiso cuando se va a dar alguna información importante, pues que por los menos los que vayan a atacar, pues que enseñen pruebas, eso sería fantástico, para evitar el tener que explicarles cuando los más afectados podrían ser pequeños”, manifestó.

Por otra parte, la presentadora también se refirió a los rumores de un posible noviazgo con su colega Marco Antonio Regil. “Yo siempre me entero de las noticias al último, no sé, le voy a preguntar en el BienFest si tiene algo qué decirme, porque a lo mejor todavía yo no lo sé. En realidad, Marco me parece una persona de primera, es una persona a la que también le gustan las mismas cosas que a mí”.

Finalmente, Ingrid dijo estar abierta al amor, aunque como toda mujer tiene algunas condiciones para dejar la soltería. “Por supuesto que yo estoy abierta, lo que pasa es que también sé muy bien qué es lo que quiero, y mientras no llegue la persona con la que quiero compartir mi vida, honestamente lo digo, estoy bien sola, o sea sola me siento bien. Bueno, tengo algunos señorones que están rondando en mi vida y tampoco estoy sola, tengo a tres señorones en casa”.