Ingrid Coronado responde a Charly López tras acusarla de filtrar información sobre proceso legal

Ciudad de México.- Ingrid Coronado sigue con el proceso legal contra su exesposo Charly López por una casa que comparten en cuestión de propiedad, por lo que la conductora le exige al cantante que le pague el 50% del inmueble.

Desde su divorcio en 2004, López ha vivido en el lugar de donde se salió Coronado por un supuesto intento de asalto. Desde entonces la batalla se mantiene y anteriormente Ingrid señaló que Charly falsificó su firma para quedarse con la casa.

Con dicho escenario, Coronado dio una entrevista a Venga la Alegría y respondió a las declaraciones de López.

Si yo quisiera filtrar la información, la filtraría en el momento en el que sale la información, no un año después, la filtraría cuando me están atacando a mí, no un año después, ese no es mi estilo y lo he demostrado a lo largo de todos estos años”