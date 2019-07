Inés Gómez Mont rechaza hacer reality show junto a su familia

CIUDAD DE MÉXICO.-Con su teléfono celular, Inés Gómez Mont tiene el control de lo que comparte en redes sociales sobre su familia y es por eso que difícilmente aceptaría protagonizar un reality junto a sus seres queridos.



La presentadora del programa Familias Frente al Fuego, reconoció que en repetidas ocasiones le han ofrecido, en México y Estados Unidos, estelarizar junto a sus hijos y su marido un show de realidad.



Les digo: '¿qué más puedo enseñar?'. ¡Mi Instagram ya es un reality! Nada más falta que me vean bañándome o cuando duermo, pero eso ya es demasiado, creo que me matan mis hijos y mi marido".



"Me han ofrecido hacer un reality varias veces y honestamente es algo que me lo voy a reservar para mí. Yo controlo mis redes, yo sé qué subo, sé qué comparto. Invadir de otra manera la privacidad de mi familia, me parece un abuso, ¡no está padre!", señaló la conductora, de 35 años.



Insistió que no está dispuesta a obligar a sus seis hijos a que una cámara los siga para todos lados, pues quiere velar siempre porque mantengan su inocencia.



Los niños, agregó, no se percatan aún del alcance de las publicaciones que hace en redes sociales.

"Muchas veces en la calle, la gente los saluda por sus nombres y ellos no entienden, pero es porque para el público ellos son muy familiares.



"Tener un reality como tal, no me gustaría. Me he negado cuantas veces me lo han ofrecido y me seguiré negando cuantas veces me lo ofrezcan", puntualizó.



Aunque sus fotos y videos muestran una parte de su vida en familia, reconoció que también tiene problemas. Asimismo, dijo que a veces suele andar en fachas en su casa, aunque esas fotos no las comparte.



"A raíz de que te vuelves mamá te sensibilizas mucho acerca de los temas y descubres otros horizontes.



"Creo que a mí, la faceta de mamá me ha venido a dar muchísimas lecciones, una de ellas es que mi prioridad es la familia".