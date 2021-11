Indigna video de un exjugador de NFL golpeando a su pareja frente a su hijo de cinco meses

ESTADOS UNIDOS.- Kristin Evans usó su cuenta de Instagram para hacer públicas las pruebas de agresión en su contra por parte del exjugador de la NFL Zac Stacy. En el video que publicó se puede observar cómo Stacy la agrede frente al hijo de cinco meses de ambos.

"Por favor metan a este hombre tras la rejas", fue la petición de Evans que acompañó la publicación de contenido explícito. “Sí, soy la mujer del video” y “sí, estamos bien”, son otras de las declaraciones que hizo en sus redes luego de las reacciones de indignación de los usuarios.

El video fue publicado con el objetivo de dar visibilidad a la violencia que vivió con el deportista. En él se puede ver que Zac toma a Kristin y la lanza contra una pantalla de televisión que termina cayendo encima de ella. En otro clip que parece pertenecer a la misma ocasión se ve cómo la arroja contra un carrito de bebé hasta que este se rompe.

Fue hasta que el hijo de ambos empezó a llorar que el agresor se detuvo y se marchó. “Por favor detente. Por favor”, le suplicaba Kristin. Finalmente, antes de abandonar la casa le dijo “te amo” a su bebé y cerró la puerta.

“¡Me dio varios puñetazos en la cabeza! Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá a pocos metros de donde me había golpeado”, escribió ella en la solicitud de orden de restricción que presentó después de la agresión filmada en video.

“Luego me levantó y me tiró hacia mi televisor. El televisor comenzó a caer y él se volvió para asegurarse de que no me levantara. Mientras me tumbaba en el suelo, empezó a gritarme. Luego me levantó del suelo y me arrojó de los pies y el cuerpo me estrelló contra el asiento hinchable de nuestro hijo”, agregó.