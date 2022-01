Impiden entrada a hotel al actor John Malkovich por certificado anticovid

Roma, Italia.- El actor John Malkovich no pudo hospedarse en el hotel Danieli, uno de los más lujosos y cinematográficos de Venecia, por no disponer del certificado sanitario reforzado.

El actor estadounidense se encuentra en la ciudad italiana rodando una serie sobre la saga "Ripley".

La productora tuvo que buscar a toda prisa una residencia privada a la altura del famoso actor y cineasta, revela hoy medio local "Il Gazzetino".

Desde el 10 de enero el "superpase anticovid", que poseen los vacunados y quienes se han curado de la enfermedad, es obligatorio para acceder al transporte público, a las ceremonias y a las ferias, pero también a los hoteles.

No podemos confirmar ni desmentir noticias sobre nuestros huéspedes o sus reservas", declaró el gerente del hotel, Gianrico Esposito, quien aseguró que lo que sí pueden decir es que el Danieli "respeta todas las leyes vigentes; por lo tanto, al momento del check-in verificamos la validez del 'súper green pass' de todos los huéspedes reservados. Si la certificación no está en orden, no se puede dar seguimiento a la reserva".