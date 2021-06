Ilse Salas de luto por el asesinato de niño actor panameño

CIUDAD DE MÉXICO. – Este 18 de junio los medios internacionales dieron a conocer que lamentablemente el joven actor Fernando Xavier de Casta, de 14 años, perdió la vida a manos de la violencia que se vive en su natal Panamá.



La noticia rápidamente se hizo viral y tanto productores como actores dieron sus condolencias y mostraron su pesar por la trágica muerte. Entre ellos se destacaron los comentarios de la actriz mexicana Ilse Salas.

Salas, por medio de sus redes sociales, dejó un desgarrador mensaje donde expresó su pesar por la violencia y la forma en que ha afectado a todo el mundo, en especial a los niños. La famosa de “100 días para enamorarnos” protagonizó al lado de Xavier de Casta la película “Plaza Catedral”, y por medio de una serie de fotos, la actriz le rindió un homenaje al joven.



Después de por fin, creer la noticia, luego de que la realidad nos azotara una vez más, mi conclusión es que no queda nada más que honrar la vida que nos tocó compartir. La violencia en la que vivimos en Latinoamérica y el mundo mata niños. Hace que los niños se crean hombres, son niños, no deja a los niños ser niños. Mata a niños que tuvieron que convertirse en hombres demasiado pronto”, lamentó Ilse por medio de su Instagram personal.

Ilse Salas rindió homenaje a Fernando Xavier



A manera de homenaje, la actriz hizo un corto recorrido por los momentos que vivió a su lado, explicando que el joven no logró ver la película en la que participó. Detalló además que Fernando Xavier hubiera estado muy orgulloso con el resultado, pues “hizo un trabajo espectacular”, aseguró.



“Fue bailarín, futbolista y actor sobresaliente. Brillante y gracioso, muy brillante y muy gracioso. A mi me enseñó a NO actuar, a bailar y a entender el panameño. Y a entender muchas cosas más. Es el protagonista de “Plaza Catedral“ , una película que no vió, de la que habría estado muy orgulloso porque su trabajo es precioso. Un colega tremendo, muy duro.“ Por qué tengo que reaccionar como dice aquí si como me lo dices no me provoca eso ”,“ no te creí “,“no estoy de acuerdo“.Tremendo”, contó Salas.



La actriz llamó a sus momentos juntos en Panamá como “un regalo de la vida”, y se mostró agradecida por la oportunidad que tuvo de actuar al lado del joven. Tras las emotivas palabras, distintas estrellas se sumaron a las condolencias a la familia del actor, tales como: Eréndida Ibarra, Cecilia Suárez, Zuria Vega, Fernanda Castillo y Andrés Almeida.



Ilse se despidió del joven actor con una linda imagen



Por último, la actriz publicó más fotografías al lado de Fernando Xavier, donde mandó su solidaridad a los familiares del menor, haciendo énfasis en que, como sociedad, debemos hacer algo en contra de la violencia.



“Mi abrazo profundísimo a su familia y amigos. Nos toca guardar cada recuerdo, muy hondo. Nos toca hacer algo con la violencia que azota a nuestros países. Abrir los ojos al mundo y abrir siempre, el corazón. Descansa en Paz, amigo precioso”, finalizó Ilse Salas.



De acuerdo con la cadena Univisión, De Casta fue asesinado a tiros el jueves, 17 de junio, en el distrito de San Miguelito, Panamá.



Descanse en paz