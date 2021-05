Fernanda Del Castillo preocupa por nuevos problemas de salud 

CIUDAD DE MÉXICO.- Fernanda Castillo preocupó a sus fans luego de revelar que, nuevamente, enfrenta graves problemas de salud.

La actriz que se convirtió en madre hace cinco meses informó, a través de su cuenta de Instagram, que ha pasado días muy difíciles en los que enfrenta dolor físico y emocional.

La protagonista de “Una mujer sin filtro” publicó una foto con tonalidades sepia, en la que aparece sin maquillaje, en ropa holgada y mirando a la cámara, con una mano en la cabeza, con una expresión de cansancio.

Hay día difíciles… Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida esta ensañándose contigo?, preguntó la actriz en su posteo en su cuenta oficial de Instagram.

Aclaró que su malestar no tiene relación con el Covid-19 o el postparto, pero tampoco dio muchos detalles de cuál es el padecimiento que enfrenta.

“Lo pregunto por que no lo sé. Mis últimos días los he pasado con un problema de salud que me ha hecho sentir impotente y enojada y preguntarme muchas veces ¿Porque a mi? Tal vez la respuesta es: ¿por qué no?”, escribió.

“No escribo esto para crear preocupación ( no es covid ,ni nada que ver con mi postparto) ni para recibir aliento (aunque siempre agradezco sus buenos deseos y mensajes) , lo pongo aquí porque a veces pareciera que de este lado todo es perfecto y es todo menos eso. Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú”, finalizó.

FERNANDA DEL CASTILLO ESTUVO AL BORDE DE LA MUERTE

Fernanda Castillo estuvo al borde de la muerte luego de dar a luz a su hijo Liam, producto de su relación con Erik Hayser. Fue intervenida quirúrgicamente tras presentar una fuerte hemorragia obstétrica y ser ingresada de emergencia en el Hospital Español.

De acuerdo a la revista TVyNovelas, los médicos decidieron operar a la actriz de la serie “Monarca” luego de percatarse que varios de sus órganos estaban comprometidos.

Sin embargo, la publicación reveló que lo peor ocurrió cuando Fernanda se encontraba en el quirófano, pues tuvo dos infartos, los cuales fueron controlados por los médicos.

Afortunadamente, la artista sobrevivió a todas estas complicaciones de su salud, y fue trasladada al área de terapia intensiva para mantenerla en observación.

Pocos días después, pudo regresar a casa para estar con su hijo y continuar su recuperación.