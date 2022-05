Ignacio López Tarso quiere llegar a los 100 años

Tijuana BC.- Detrás del telón, luego de actuar por 90 minutos sin intermedio, ni siquiera beber agua, Don Ignacio López Tarso comparte su anhelo de llegar al siglo de vida, sano y que eso le permita seguir trabajando, sólo le faltan tres años para lograrlo.

En sus manos están las huellas de una vida, en su mirada cientos de escenas que atestiguan una historia, y una memoria que comparte con gran lucidez, envidiable pues, sus 97 años.

No me han pesado, no los siento, a pesar de la pandemia que me afectó mucho, a pesar de eso, los noventa y siete no, sigo gozando de todo, gozo el viaje, me gustó mucho el viaje de nuevo a Tijuana, fui a Mexicali, me gustó ver la Rumorosa, la disfruté ”