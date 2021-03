INDIGNANTE: Actor de “¿Qué le pasa a mi familia?” es señalado como cómplice de violación

CIUDAD DE MÉXICO.- Los fans de la nueva telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” despertaron con la impactante noticia de que uno de sus actores acaba de ser acusado de ser cómplice de violación sexual.

La actriz Daniela Berriel decidió hacer la denuncia pública a través de sus redes sociales, donde señaló a Eduardo Ojeda por haberla violado el 14 de marzo de 2020, y al actor Gonzalo Peña por ser cómplice de este delito.

El 14 de marzo de 2020 me violaron en Acapulco y les voy a contar cómo fue lo sucedido. No daré demasiados detalles (…), pero daré los suficientes para que entiendan la historia y cómo sucedieron las cosas”, reveló la artista en un primer video.

Según relató, Daniela salió por un tiempo con Gonzalo, pero decidió terminar las cosas debido a que no funcionó la relación. Sin embargo, al poco tiempo volvió a buscarla y decidió darle una nueva oportunidad. Para ello, la invitó a un viaje a Acapulco a donde sólo acudirían parejas.

“Me dijo que iban a ser puras parejas y que iba a ser un viaje tranquilo, que íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje (…) Acepté ir al viaje”, explicó.

Fue ahí donde se topó con Eduardo Ojeda, quien había asistido a la convivencia con su novia en aquel entonces. Pasada la noche, contó que se quedó sola en el comedor con Gonzalo y Eduardo.

“Seguimos platicando y todo iba bien, yo la verdad me la estaba pasando bien, y hubo un momento en el que la plática se tornó sexual y empezaron a hablar de los tríos, me preguntaron si yo había hecho uno. Me dijeron que por qué no y yo me empecé a sentir un poco incómoda”, contó.

Daniela detalló que se encontraba en estado de ebriedad, pero recuerda que se fue a su habitación para dormir, y de pronto encontró a Eduardo y Gonzalo tocándola de forma indebida.

“Jamás me preguntaron. Todavía me paré y había un sillón enfrente de las camas y me acosté en el sillón y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado. Eduardo llegó, me tocó la pierna y me dijo que ‘no fuera apretada’”, narró la víctima.

PRECAUCIÓN: DESCRIPCIONES GRÁFICAS

La actriz cuenta que después de decirle “No” por lo menos ocho veces, ambos salieron del cuarto, pero luego de quedarse dormida fue atacada y despertó con Eduardo encima de ella.

“Yo desperté porque ya me estaban penetrando, me estaban violando y me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él entré en shock. Tomé consciencia cuando él me dijo algo asqueroso, me dijo ‘¿dónde quieres que me venga?’ y ahí me di cuenta de que estaba siendo violada”, lamentó.

Gonzalo, quien dormía en la cama de al lado, despertó y dijo: “cabrón, ¿por qué te emp*tas si te la acabas de cog*r muy rico?’.

Barriel dijo que fue a denunciar a las autoridades lo ocurrido y se sometió a dolorosos exámenes físicos, pero a un año del crimen, aun no obtiene justicia, razón por la cual decidió hacer el video.

Hasta el momento, Gonzalo y Eduardo no se han pronunciado respecto a este ataque sexual.