Humberto Zurita se expresa sobre presunta infidelidad de Jorge Salinas

Ciudad de México.- El actor Jorge Salinas se ha colocado en la mira pública, después de su presunta infidelidad a su esposa Elizabeth Álvarez, con la que sería su nutrióloga.

Aunque algunos artistas han defendido Salinas, señalando que pudo haber sido un mal ángulo de las fotografías, otros lanzaron un mensaje hacia el artista, como lo que Humberto Zurita.

En su encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Zurita fue cuestionado sobre el tema, a lo que respondió: “Ay, Jorge, por favor pórtate bien, por favor”.

El beneficio de la duda

Sin embargo, ya en un tono más serio, Zurita aprovechó las cámaras para darle el beneficio de la duda a Jorge y aunque reconoció que ha tenido un par de encuentros con él, remarcó que no lo conoce íntimamente para poder opinar más al respecto.

“Conozco a Jorge, porque en dos ocasiones estuve a punto de dirigirlo en algo, pero nada más, no tengo una amistad con él. Lo conozco, sé que es una persona muy importante y ojalá que arregle bien sus cosas”, manifestó.

Cambiando de tema, el reconocido actor no quiso brindar declaraciones con relación a las razones que provocaron la muerte de su esposa Christian Bach, pues hasta la fecha es una incógnita el motivo de su deceso. “No hay secretos, cuando una persona se muere, se muere, se murió, ¿de qué te vas a morir tú?, ah pues cuídate, no te vayas a morir de… no, no me preguntes cosas que no vienen al caso”, declaró.