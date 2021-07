Hospitalizan a la mamá de Ana de la Reguera

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de sus redes sociales, Dulce María de la Reguera Gómez, mejor conocida como Nena de la Reguera y madre de la actriz, Ana de la Reguera compartió que tuvo que ser atendida en un hospital debido a un súbito ascenso de presión arterial.

La también política compartió una imagen que inicialmente alarmó, puesto que en ésta se le ve tendida en una cama de hospital mientras es atendida por una subida de presión arterial, misma que le hizo sentirse muy mal.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Con un estilo que la caracteriza, Nena de 70 años, describió detalles de qué le pasó durante la tarde, al grado que sintiera era necesario ir a internarse a un hospital.

"Les cuento? Ayer fui a dar al hospital. La presión hasta arriba. Con razón no me sentía bien. Me sentía como un globo demasiado inflado a punto de explotar. Como una llanta que se pasa de aire a punto de reventar", indicó Nena de la Reguera.

Para abundar en ello, precisó los síntomas físicos que presentó y sorprendió a propios y extraños por la presión tan alta que llevaba.

"Qué gacho Nacho! Pensaba: hasta aquí llegué… el pecho oprimido, los oídos sordos, dolor de cabeza, pero no, me cambiaron las medicinas, me hicieron análisis, me mandaron a estar quieta, a estar tranquila,?? y aquí estoy, a ver cuánto aguanto. Les mando muchos besotes. Cuánto de presión 120/222 fíjense! Fíjense! Tan! Tan!", precisó.