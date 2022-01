Hospitalizan a Sinéad O'Connor tras la muerte de su hijo

Ciudad de México.- Sinéad O’Connor decidió internarse en el hospital tras la muerte de su hijo Shane.

A través de su cuenta de Twitter, la cantante irlandesa dio a conocer que no la está pasando nada bien luego del suicidio del adolescente.

Te puede interesar: "No sé cómo viviré sin ti": Sinéad O' Connor confesó que su hijo Shane se ahorcó

Desde hace algunos días, Sinéad O'Connor hizo alarmantes comentarios con relación a su estado de ánimo, luego de que la semana pasada el joven fuera encontrado muerto después de dos días de haber sido reportado como desaparecido.

Alarmantes comentarios de Sinéad O'Connor

He decidido seguir a mi hijo. No tiene sentido seguir viviendo sin él. Todo lo que toco lo arruino, yo solo estaba aquí por él y ahora se ha ido. He destruido a mi familia, mis hijos no quieren conocerme. Soy una mierda de persona y todos ustedes piensan que soy una buena persona porque sé cantar, pero no es así”, fue uno de los mensajes publicados.

Te puede interesar: Hijo de la cantante Sinead O'Connor es hallado sin vida en Irlanda

No obstante, tiempo después la intérprete se disculpó por sus publicaciones y aseguró que estaba muy enojada y arruinada sin Shane, fruto de su matrimonio con el músico Donal Lunny.

“Lo siento. No debí haber dicho eso, ahora estoy con policías en camino al hospital. Siento mucho molestarlos. Me siento perdida sin mi hijo y me odio a mí misma. El hospital ayudará por un tiempo, pero me voy a encontrar con Shane. Esto es sólo un contratiempo”, escribió el 13 de enero.

Te puede interesar: Sinead O'Connor ingresa a rehabilitación tras 30 años de adicciones

Detalles del funeral de Shane

A principios de esta semana, Sinéad reveló algunos detalles del funeral de su hijo y explicó que seguirá sus deseos, así que tendría una ceremonia hindú a la que solo asistirían Donal Lunny y ella.

“Para su información, Shane era hindú. Así que el funeral será solo para su madre y su padre. Este también fue el deseo que Shane expresó en sus notas de suicidio”, explicó al respecto.