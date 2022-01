"No sé cómo viviré sin ti": Sinéad O' Connor confesó que su hijo Shane se ahorcó

LONDRES, INGLATERRA.- El pasado 8 de enero, la cantante irlandesa Sinead O'Connor anunció que su hijo Shane de 17 años fue hallado sin vida luego de anunciar su desaparición esa misma semana.

Y ahora, la intérprete reveló que su hijo murió debido a que se ahorcó poco después de haberse fugado del hospital, así lo reveló a través de sus redes sociales con una fuerte descripción de las circunstancias de la muerte de su pequeño hijo.

O'Connor escribió en su cuenta de Twitter que su "bello hijo, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, la luz de mi vida, decidió terminar su angustia terrenal hoy y ahora está con Dios". Sin embargo, el presente domingo confirmó los desgarradores detalles del suicidio.

La cantante contó que el hijo que tuvo con Donal Lunny, cantante de folk, se ahorcó, por lo que decidió denunciar a la Policía y la Agencia de Menores de Irlana por negligencia.

He identificado formalmente los restos de mi hijo, Shane. Que Dios perdone al Estado irlandés porque yo nunca lo haré”, se lee en el primer tweet. "Ahora Tusla (la agencia de menores irlandesa) quiere discutir conmigo un comunicado de prensa, sin duda queriendo que me una a sus esfuerzos para hacer que la muerte de mi hijo parezca que no fue a manos del Estado irlandés”, agregó la artista.