Horacio Palencia se manifiesta sobre ruptura de Nodal y Belinda; ''la terminación es definitiva''

Ciudad de México.- El músico Horacio Palencia se manifestó acerca de la reciente ruptura de Belinda y Nodal, debido a las infinidades de rumores sobre las razones por las cuales podrían haber terminado.

Por ahora, Belinda no se ha pronunciado respecto a la ruptura, salvo por el comunicado de Christian Nodal, en cambio la artista solo fue captada huyendo de los reporteros en el aeropuerto.

Por lo que Horacio quien tiene una amistad con ambos cantantes y quien ya ha trabajado con Belinda, dijo en una entrevisra para De primera mano, que se enteró de la ruptura de la pareja días antes de que Nodal lanzara el comunicado en redes.

Ruptura entre Belinda y Nodal es definitiva

Conjuntamente, el músico aseveró que parece ser que ya es definitivo:

Por lo visto la terminación es definitiva. No alcanzamos a tener boda, ni modo. Así es el amor... (Me enteré) unos días antes; sin embargo, sí había unos problemillas ahí, lo importante aquí es que si ya terminaron a lo mejor es porque no se dieron las cosas, a lo mejor viene una pareja nueva para cada uno con los cuales sean felices”

Después Palencia se rehusó a dar los motivos por los que la pareja habría terminado. “Cada quien tiene sus broncas, ellos decidieron terminar. Lo único que puedo decir es que les deseo la mejor de las suertes”.

Finalmente, Horacio reveló que ya tiene un proyecto para Belinda, aunque no sabe si ella querrá trabajarlo en este momento debido a su situación.

“Nada más es cosa que ella se dé tiempo para meter voz, pero está hermosa la canción. El detalle es que es una canción de amor, entonces no sé si por la situación que está pasando ahorita quiera cantar una de amor, ese es mi duelo... También es que conectes con el público al momento de interpretar las canciones y si es una que no va con tu estado emocional actual como que no la interpretas igual”, concluyó.