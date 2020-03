Horacio Franco cuenta su historia antes del diagnóstico

Horacio Franco, uno de los más grandes intérpretes de la flauta de pico en el mundo, dio positivo a Covid-19 el jueves pasado.

La travesía que tuvo que pasar para llegar a ese resultado fue larga porque en un inicio su médico le informó que pese a haber estado en una zona de riesgo como la ciudad de Nueva York y a presentar tos y cansancio, dos de los síntomas más comunes de coronavirus, la flema verde que tenía era signo de una enfermedad bacterial.

El músico viajó a Nueva York el 22 de febrero y regresó a México el 13 de marzo, ofreció conciertos, conferencias y clases magistrales en muchas escuelas. Durante febrero, recuerda, se hablaba poco de la pandemia y aún no había alarma, fue hasta los primeros días de marzo cuando se comenzaron a conocer los casos.

Y así fue, entre el 7 y 12 de marzo en Nueva York se pasó de once contagios a 173, para el día 12 se declaró el estado en situación de emergencia y hasta ayer, 27 de marzo, se habían registrado 25 mil 573 casos de coronavirus y 366 muertes.

"Cuando estuve por allá sí se hablaba de la pandemia, pero los casos comenzaron a aumentar cuando yo estaba por irme. Recuerdo que un día antes de volver fui a un restaurante y hacía frío, me daba el aire porque estaba casi en la entrada y el último día, el 12, ofrecí un concierto en el Lincoln Center justo cuando se decretó la emergencia y ya muchos teatros habían cerrado. Regresé al día siguiente con un poco de tos, pero pensé que había sido por el enfriamiento que tuve en el restaurante, para el domingo 15 me sentí cansado y expulsaba flema verde. Fui al médico y me dio antibióticos. Yo sabía que venía de una zona de alto riesgo, pero me dijo que no tenía todos los síntomas y que por la flema se trataba de algo bacterial", cuenta.

Horacio Franco, comenta, al no sentirse con mejoría decidió ir el 19 de marzo a realizarse una prueba de Covid-19 a un laboratorio donde le cobraron 3 mil 200 pesos. Esa noche, en la conferencias diaria que ofrece en Palacio Nacional, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hasta ese momento sólo existían dos hospitales certificados para realizar la prueba. El laboratorio al que había acudido fue reconocido por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (INDRE) hasta hace unos días.

"Cuando me enteré de que el laboratorio no estaba avalado por las autoridades dije, chin, chin, chin, ¿ahora qué va a pasar? Ese laboratorio me había prometido los resultados para el viernes 20, no me los dieron, seguí muy preocupado y localicé al doctor Gustavo Reyes Terán (titular de la Comision Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad), un héroe.

Me dijo que no me preocupara porque estaban revisando y sí les podrían dar el reconocimiento. Me llegaron el domingo, salieron negativos, pero yo me sentía muy mal, me dio mucha fiebre, una fiebre que nunca había sentido, no eran de escalofríos, era como de un calor que se concentraba sólo en mi cabeza, pero estaba tranquilo porque según no era Covid-19", explica.

Sin embargo, para el miércoles 18 de marzo, Horacio se seguía sintiendo mal, tenía tos y fiebre. "Fui al médico y me envió a urgencias del Hospital Ángeles en la colonia Roma, me diagnosticaron neumonía ligera, me hicieron otra prueba de Covid-19 y me mandaron a otro hospital para que estuviera en terapia intensiva porque ellos no tenían todo lo necesario para atenderme en ese momento. Además, el doctor Reyes Terán me mandó a dos epidemiólogas del INDRE para que me hicieron la prueba", cuenta.

Al día siguiente lo dieron de alta por considerar que no era un paciente grave, su neumonía ligera estaba controlada y le pidieron que no volviera a salir de casa. El jueves 26 le informaron que la prueba que le aplicaron en el Hospital Ángeles fue positiva y este sábado, 28 de marzo, el INDRE también le indicó que dio positivo a coronavirus.

"Estoy mejorando lentamente, todavía tengo tos, amanecí con un mejor ánimo, pero mi marido está teniendo ahora los mismos síntomas que yo, ayer vinieron a hacerle los exámenes del INDRE y creemos que saldrá positivo. Los dos estamos confinados, tenemos comida y cuando hemos necesitado cosas de despensa, por ejemplo, nos la han dejado en la puerta. Cuando hice público mi contagio recibí mucho apoyo y mucho cariño de muchísima gente, estoy muy agradecido con esas muestras, pero también recibí comentarios muy agresivos, me dijeron que seguramente contagié a mucha gente y es que en estos días transmitieron una entrevista mía por televisión, pensaron que yo estaba en la calle, no es así, desde que tuve sospechas me resguardé en mi casa y salí al médico cuando lo consideré necesario"

Franco, quien se ha presentado en países como Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Tailandia, reflexiona: "No podemos tomar esto a la ligera, por eso decidí hacerlo público, que la gente se entere que sí es real. He leído acerca de muchas teorías conspiracionales, pero todos debemos entender que es real, es un virus muy contagioso pero no es letal para toda la población. Es un virus tan nuevo que gradualmente nos hemos ido enterando de otros síntomas, por ejemplo médicos en diversos países han establecido una relación entre el virus y la pérdida del gusto y del olfato, a mí me pasó, estoy recuperando esos sentidos lentamente".

E insiste: "He visto muchos mensajes muy virulentos, la gente está muy enojada, me han dicho que soy un imbécil, pero hice todo lo que pensé que era necesario. Me resguardé en casa desde que llegué a México, no he ido a eventos públicos, no he estado con gente. Justifico las teorías de conspiración que puedan tener algunas personas, pero no justifico el pánico irracional, no justifico que haya quien no crea que esto es real y no justifico que la gente no se cuide".

Franco, quien ha sido director de diversas orquestas y agrupaciones entre las que se encuentran Solistas Ensamble, Coro de Madrigalistas y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, que ha realizado una importante labor educativa y se ha presentado en la mayoría de los festivales que se realizan en diferentes partes del mundo, hace un llamado a la población a permanecer en casa a quienes puedan hacerlo y a cumplir con las indicaciones que vayan informando las autoridades sanitarias mexicanas.