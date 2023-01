Honran a Billy Idol con estrella en Paseo de la Fama

MÉXICO.- Billy Idol, uno de los grandes íconos del rock de la década de 1980, fue honrado con una estrella en el reconocido Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles. La conmemoración del cantante se debe gracias a su aportación musical desde el inicio de su carrera.

"Desde el comienzo de su carrera, Billy Idol ha cautivado los corazones de muchos de sus fanáticos. Ellos finalmente podrán visitar su estrella y presenciar su inducción al Paseo de la Fama", dijo Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama.

Es el primer artista en recibir su estrella en 2023 en el Paseo de la Fama:

Con cadenas y enfundado en su clásica chaqueta de cuero, el legendario rockero de 67 años inauguró su estrella en una ceremonia que se realizó el viernes último junto a su novia China Chow. El cantante británico es el primer artista en este 2023 en recibir la distinción. Estará ubicada en frente a Amoeba Music, en el 6201 de Hollywood Boulevard. Será la estrella número 2.743.

Otorgan estrella por sus aportes a la música y al Rock and Roll:

Esta decisión fue tomada por La Cámara de Comercio de Hollywood, que ha llevado la dirección del paseo de la fama desde 1960. Dentro de su función de mejorar la vida de los ciudadanos y trabajadores comerciales del barrio, otorgan las estrellas a todos aquellos artistas que tengan méritos suficientes y puedan pagar la cuota de mantenimiento de la estrella.

"De una forma u otra, por las buenas o por las malas, me las arreglé para llegar a esta posición en la que todavía estoy fuerte y disfrutándola", señaló el artista. "Comencé a tocar porque me encantaba. Tal vez duraría seis meses o un par de años, pero ahora voy por los 50. Estoy agradecido. ¿Quién podría haberlo imaginado?", comentó el artista.

Trayectoria:

Billy Idol integró el grupo Siouxsie and the Banshees y Generation X en los años 70, antes de comenzar una exitosa carrera en solitario con un estilo más new wave.

Idol, luego de iniciar su carrera como solista, no demoró en ser una de las figuras más representativas de MTV. Su música, irreverencia controlada y rebeldía lo posicionaron en la escena musical juvenil ochentera.

Su segundo álbum, Rebel Yell (1983), logró un notable éxito comercial. De allí en adelante grabó algunos discos como Whiplash Smile (1986), Charmed Life (1990) y Cyberpunk (1993).

Idol pasó gran parte de los años noventa enfocándose en su vida personal. Hizo un retorno al mundo de la música con el álbum Devil's Playground (2005) y nuevamente con Kings & Queens of the Underground (2014).

40 millones de discos vendidos en todo el mundo y múltiples reconocimientos:

Ha vendido 40 millones de álbumes y ha conseguido numerosos discos de platino en todo el mundo, nueve sencillos en el top 40 de Estados Unidos y 10 en el Reino Unido, entre ellos Dancing With Myself, White Wedding, Rebel Yell, Mony Mony, Eyes Without A Face, Flesh For Fantas y Cradle Of Love.

En los últimos años, Billy Idol ha resignificado el espíritu del punk 77, tomando la rebeldía y desesperación elegante del Rockabilly, el descontrol del punk inglés y el baile característico del Rock n´roll, con el que pretende crear un nuevo proyecto musical.

