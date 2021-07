Hiroshi de "Pequeños Gigantes" cantará con Christian Nodal

CIUDAD DE MÉXICO.- Una década ha pasado desde que conocimos a un Hiroshi pequeño, como parte de los participantes del programa "Pequeños Gigantes" de Televisa. Pero hoy regresa convertido en un joven de 22 años y con sed de éxito, para continuar buscando su sueño de triunfar en la música.

Luis Hiroshi Arikado Hernández nació el 11 de agosto de 1999 en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, y desde los 3 años sintió el gusto por la música. Fue parte de la primera temporada de "Pequeños Gigantes", como parte del escuadron de "Las Megaestrellas". Tenia solo 11 años.

Aunque su escuadrón no ganó la competencia, Hiroshi sí se echó a la bolsa al público, por lo que su sueño de ser una 'megaestrella' sigue vigente. Ahora con 22 años y en plena pandemia, Hiroshi se presenta como un artista renovado y con algunos sencillos dentro del género regional mexicano.

'Ni en mil vidas' es una de sus nuevas canciones del joven intérprete, quién está decidido a convertirse en un ídolo del canto en México al estilo de Christian Nodal.

Además, confía tanto en él mismo que invierte todo: "Me caracterizo porque este sueño lo he hecho solo, yo me he esforzado y pagado todo, estudio, músicos, video, todo lo he hecho con mi dinero, con mis ganas de salir adelante y eso es muy valioso".