Hilo en Twitter de AMLO y Miley Cyrus se vuelve viral

CIUDAD DE MÉXICO.-En Twitter han reaccionado con fotos del presidente Andrés Manuel López Obrador a la nueva canción de Miley Cyrus, Flowers.

Colocaron fotos de AMLO, con extractos de la letra de la melodía, que supuestamente la cantante se la dedica a su ex marido, Liam Hemsworth.

Para abrir el hilo en Twitter, aparece el presidente con un ramo de flores y colocaron el texto: “I can buy myself flowers (puedo comprarme flores)”.

Luego sale el mandatario en la playa y dice: "Write my name in the sand (escribir mi nombre en la arena)".

Y así continúa, has el último post, que fotografía a AMLO con Benito Bodoque en una conferencia mañanera: “Say things you don't understand (decir cosas que no entiendes)”.

�� talk to myself for hours pic.twitter.com/noFVxmr6zF— Israel Ortega (@IsraelOrtga) January 16, 2023

¿A quién le escribió la canción Miley Cyrus?

Los fanáticos de Miley Cyrus creen que su nuevo sencillo "Flowers" presenta varias referencias a su relación con Hemsworth.

El viernes Cyrus lanzó la canción, así como su video musical, la primera muestra de lo que vendrá de su próximo álbum Endless Summer Vacation.

"Flowers" encuentra a Cyrus, de 30 años, reflexionando sobre una relación pasada y afirmando que todo lo que su expareja hizo por ella, ella lo puede hacer por sí misma. "No quería dejarte, no quería mentir / Empecé a llorar, pero luego recordé / Puedo comprarme flores", canta en la canción.

Tras el lanzamiento de la canción, los fanáticos de las redes sociales rápidamente comenzaron a hacer comparaciones entre su letra y momentos específicos en la relación de una década de Cyrus con Hemsworth, de 33 años.