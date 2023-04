Hijo de Yahir vuelve a hablar con su padre y cuenta por qué se hizo Only Fans: "no tenía con qué pagar deudas"

Ciudad de México.- El hijo del cantante Yahir, Tristán Othón compartió su situación actual con su padre, luego de darse a conocer que ambos mantenían distancia.

El joven contó en entrevista para el programa Ventaneando que fue justamente el 21 de marzo, fecha de cumpleaños del intérprete de “La locura”, que por fin volvieron a tener comunicación.

“Yo estaba bien agüitado, bien triste, porque era el primer año en que no me contestaba el cel. Yo quería felicitarlo, y fue el primer día que hablé con él en vario tiempo (sic), no sé, un año, año y medio más o menos”, relató Tristán.

Hablaron

Sobre su charla con Yahir, el joven cantante desveló: “Me dijo ‘¿cómo estás chavo?, ya vi que andas haciendo cosillas y todo el ped*’, yo berrié, berrié, me puse a llorar bien cabr*n, llorando toda la llamada, le platiqué llorando y le dije ‘papá, es que te quiero abrazar’”.

Acto seguido, Tristán expresó que la convivencia con su padre se quebrantó por las decisiones que tomó en el pasado. “Yo una relación con mi papá, yo la quiero desde que nací hasta que me muera, porque es mi papá y lo adoro con todo mi corazón, y siempre he dicho que es mi héroe. No es que no me apoye, es que yo decidí tomar un camino diferente”, expuso.

Con relación a su decisión de incursionar en las plataformas que ofrecen contenido para adultos, Tristán aseguró que su decisión surgió por necesidad y no por gusto.

Surgió por el simple y sencillo hecho de que yo tenía que sobrevivir, o sea, yo no tenía para vivir, no tenía con qué pagar deudas, y de repente dije ‘sabes qué, pues yo me amo a mí mismo, estoy tan seguro de mí mismo, que lo voy a hacer por un rato’, eso fue un impulso, un pequeño impulso, y no es que diga que esté mal o bien, simplemente es como cada quién lo ve”

detalló.

Only Fans

Al respecto de la reacción del cantante y actor por esta decisión, Othón Fierros relató: “Mi papá es una persona muy directa, franca, noble, pero cuando se trata de mí, trata de evitar esos temas. Pero bueno, eso ya, él tiene que vivir un duelo, o sea, todos tenemos un proceso de duelo, y el proceso de duelo la primera fase es la negación, de ahí sigue la ira, de ahí sigue el berriar y luego la aceptación. Todos tenemos que pasar por eso y creo que mi papá está ahorita en un, o sea, para que nos hayamos hablado, yo creo que vamos a dar un paso más adelante y estoy esperando con todo el gusto del mundo”.