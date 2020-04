Hijo de Shakira le escribe emotivo poema a su padre Gerard Piqué

ESPAÑA.- Shakira y Gerard Piqué mantienen una relación amorosa desde 2011, de la cual procrearon a dos niños, Milan y Sasha.

Como padre orgulloso, Piqué compartió en su cuenta personal de Instagram un poema que su hijo mayor escribió para él.

Poema de Milan. Estoy muy orgulloso”, escribió.

Dicho poema obtuvo más de 320 mil “likes” y más de 3 mil comentarios positivos para el pequeño poeta.

Aquí el poema completo:

“Amo a mi encantador padre.

Él siempre me hace feliz.

Él es el mejor amigo que he tenido,

nunca me pone triste.

Él juega todos los deportes conmigo

y le gusta ir en moto acuática.

A los dos nos gusta trepar a los árboles

y huir de las abejas.

Inventamos muchas cosas

y jugamos al ajedrez como reyes.

Nos gusta saltar a los brazos

y luego nos gusta abrazarnos.

Nos gusta montar en bicicleta

y hacer caminatas.

Amo a mi padre encantador

que siempre me hace feliz.”