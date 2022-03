Hijo de Lucero roba suspiros en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- Lucero es una de las cantantes con más trayectoria en el medio artístico, desde una temprana edad logró destacar en la televisión gracias a su carisma y talento frente a las cámaras.

Conforme pasaron los años, la artista siguió con su carrera y hasta llegó a contraer matrimonio con Manuel Mijares, que aunque actualmente no están juntos lograron procrear a sus dos hijos Lucero y Manuel Mijares.

Actualmente ambos artistas se han dedicado apoyar la carrera artística de Lucero Mijare que ha robado la atención del público por su indudable talento vocal, pero ahora es su hermano mayor quien está en boca de “todo mundo”.

Y es que pocas veces José Manuel Mijares aparece en titulares de noticias, debido a que se ha caracterizado por ser un joven más reservado, aunque ha habido veces que aparece en los videos musicales de sus padres.

Hace un par de días que Lucero compartió una serie de fotografías en las que aparecía a lado de su familia, pero también evidenció lo mucho que ha crecido su hijo al grado que logró conquistar a algunas de sus fanáticas.





Disfrutando en familia, celebrando momentos de amor y alegría. Comida deliciosa en @lapolanquena, amigos y gente amada!” se puede leer en la publicación.

En las fotografías se puede ver que aparece la artita a lado de su madre, hijo mayor, hija y algunos seres queridos que se reunieron a celebrar el cumpleaños de Lucero León.

Pero lo que robó la atención de sus seguidoras fue que José Manuel de 20 años aparecía muy cambiado, con barba y el cabello chino largo, mantiene un gran parecido con su madre, a diferencia de su otra hija.

Inmediatamente sus fanáticas hicieron llegar sus muestras de cariño y algunos piropos para el galán: “que guapos todos”, “todo un galán tu hijo”, “que belleza de familia”, “lucero estás suegra”, “que bonito es verte feliz” son algunos de los que se pueden leer.

Así protege Lucero de abuso a Lucerito Mijares

Debido al trabajo de la actriz, en ocasiones le impide pasar tiempo con su hija, por lo que no puede estar en todo momento, por cuestiones profesionales, pero el momento en el que ella no está presente, Mijares es quien se hace cargo de ella, para que no esté sola.



“Ojalá pudiera ser así con mi hija, yo quiero estar siempre cerca de ella. A veces, también por mis cosas, por mis compromisos, no permiten estar todo el tiempo pegadita. Pero hablamos muchísimo, la aconsejo muchísimo y estoy muy cerca en muchas cosas. Y obviamente siempre hay alguien que esté pegado con ella: si no puedo ser yo, pues es su papá y si no alguien muy cercano o alguien de mucha confianza” reveló.