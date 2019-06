Hijo de Ferdinando sufre convulsión; está hospitalizado

El actor Ferdinando Valencia y la actriz Brenda Kellerman informaron por medio de un video que su hijo Dante, uno de los mellizos, lleva 20 días hospitalizado debido a un cuadro de meningitis que, además, le provocó una convulsión.

“Les pedimos su oración porque, ahorita él ya está bien, pero con la fuerza de todos en oración las cosas van a salir mucho mejor”, explica Kellerman en el video.

Tal parece que el pequeño estuvo en cuidados intensivos durante varios días después de su nacimiento, ya que tenía problemas para realizar sus necesidades fisiológicas, por lo que sus padres decidieron llevarlo a un pediatra y cuando les confirmaron la situación los trasladaron a otra clínica.

“Pensamos que eran problemas de que no podía hacer del baño, y como soy madre primeriza el que no hiciera del baño en un día para mí ya no estaba bien”, aclara Brenda.