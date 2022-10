Hijo de Érika Buenfil reconoce que ella es una 'fregona'

MÉXICO.- Érika Buenfil tiene una gran relación con su hijo Nicolás, a quien tuvo que criar sola. La actriz reconoció en una entrevista con Adela Micha que cuando se enteró de que estaba embaraza, tuvo mucho miedo, pero que nunca consideró una vida sin él.

Nicolás de Jesús Buenfil López tiene actualmente 17 años y su padre es Ernesto Zedillo Jr. El joven conoció a su progenitor en el 2019, pero pasó algún tiempo para que pudieran establecer una relación. Nicolás ha confesado que ya perdonó a su padre por su ausencia y que está feliz de ahora tener un acercamiento.

Sin embargo, Nicolás reconoce que Érika Buenfil fue la figura más importante en su vida, pues ella asumió el rol de madre y padre. Ahora que ha crecido, puede reconocer y admirar el trabajo que hizo para sacarlo adelante.

Mi mamá significa mi mundo, no sé qué haría sin ella. Es mi guía, mi apoyo incondicional en las buenas y en las malas. Le cuento todos mis problemas y siempre me ayuda a resolverlos. Es mi mejor amiga, la amo y admiro su terquedad y lucha de todos los días".

"Es una fregona porque ella sola, trabajando duro, me sacó adelante con amor. Estoy feliz y agradecido por ello”, dijo en entrevista exclusiva para Quién.

Érika Buenfil le ha enseñado a ser un hombre de bien

El joven recordó que nunca sufrió bullying por no tener a su padre, pues le tocó una época donde se ha vuelto común este tipo de situación. Señaló que siempre se sintió amado por su mamá y que ella le ha enseñado a ser un hombre de bien.

“Ella está llena de valores y me los inculca. Me pide que sea un caballero, que no engañe a las mujeres y que siempre asuma mi responsabilidad cuando me comprometa con alguna novia. Yo le hago caso porque no me gustaría repetir la historia. Quiero trabajar pronto para ganar mucho dinero. Me gusta vivir bien, quiero casarme y tener hijos”, conluyó.