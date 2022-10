Erika Buenfil reacciona al perdón de su hijo Nicolás a su padre Ernesto Zedillo Jr.

Ciudad de México.- La actriz Erika Buenfil reaccionó a las declaraciones de su hijo Nicolás, donde se refirió a su padre Ernesto Zedillo Jr. por primera vez en una entrevista para Quién.

Ya lo perdoné, no le guardo rencor. Me gusta verlo y convivir con él junto con mis dos medias hermanas (Isabella y Victoria). Veo que las cuida y que ellas lo quieren, eso es suficiente para mí”

Confesó el joven de 17 años.

Por lo que Erika fue interrogada por los medios en su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México, y al escuchar a los reporteros al respecto, contó: “Realmente es un buen muchacho y yo no, no me gusta que nadie, ni alimentar en mis rencores, ahora sí que vida nada me debes, vida estamos en paz, y todos tan amigos”.

No le habló mal de su padre

Asimismo, la intérprete aseguró que nunca le habló mal de su padre a Nicolás. “Tampoco nunca lo llené de dolor, le expliqué siempre las cosas y siempre lo tomó de manera natural, además Nicolás tiene un gran corazón y es muy noble, entonces no hay nada qué perdonar”.

Posteriormente, Erika recalcó: “no me quiero pelear con nadie, es el papá de mi hijo, no me quiero pelear con una realidad y, al contrario, me regaló la cosa más hermosa del mundo”.

En agosto pasado, Buenfil reveló en entrevista con la cantante Isabel Lascurain, a través de su canal de YouTube, que su hijo había tenido un encuentro con su papá. Desde entonces, el joven y él han estado en comunicación.