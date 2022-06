Hijo de Adrián Uribe debuta en el cine

CIUDAD DE MÉXICO.- Adrián Uribe es uno de los conductores más famosos del medio artístico, su carisma y talento que ha dejado ver en la pantalla chica, y que ha llegado a conquistar el cariño del público.

En la actualidad el comediante por medio de sus redes sociales ha ido compartiendo parte de su vida personal, sobre todo que ahora se encuentra disfrutando de su paternidad con la llegada de su hija Emily.

Fue a tráves de sus historias de Instagram que Uribe dio la primicia a sus seguidores de que su hijo Gael García se encontraba por primera vez grabando para una película de la que formará parte.

El también actor de manera orgullosa reveló que su hijo estaba debutando en el cine, aunque no dio más detalles, se le pudo ver acompañándolo durante sus primera grabaciones.

Hoy fue el debut de cine de mi hijo” dice en la publicación.

Además en las otras imágenes que compartió del detrás de cámaras, el joven aparecía en el interior de un bar, pero hasta el momento no han dado más detalles al respecto sobre su participación o de qué pudiera tratar el proyecto.

Uribe también se le pudo ver conviviendo con algun equipo de producción y dejó en claro que prefería ser actor, debido a que las cámaras que se utilizaban eran muy pesadas.

¿Por qué Adrián Uribe perdió su exclusividad con Televisa?

Uribe dio a conocer por medio de TVNotas que en su último contrato que tenía con la televisora era por seis años y ya había terminado, y aunque le habrían ofrecido otro por los mismos años, prefirió no aceptarlo para poder tener oportunidad de estar en otros proyectos.

"Me han dicho ‘¿si es cierto que te quitaron tu exclusividad?’, ‘¿Qué te corrieron de Televisa?’ No me quitaron la exclusividad, ya leí que yo le debía dinero a Televisa, que no me podían correr hasta que les pagara y que ya que les pagué me quitaron la exclusividad, mentira”, reveló el actor.