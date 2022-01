Hijas de Valentín Elizalde reclaman supuesta herencia, demandarán a madre del cantante

MÉXICO.- Un familiar cercano a Valentín Elizalde habló sobre la polémica que enfrenta su familia por la herencia de El Gallo de Oro. El pasado junio, dos de las tres hijas del fallecido cantante anunciaron que demandarían a su abuela Camila Valencia por negarles el acceso a la herencia que, según creen, les dejó su padre.

Son Gabriela y Valeria quienes reclaman, entre otras cosas, supuestas propiedades que El Gallo de Oro les heredó, entre estas, una hacienda que supuestamente su abuela está intentando vender.

Al respecto, Francisco Elizalde, hermano de Valentín, afirma que los bienes que reclaman sus sobrinas ya eran de su madre desde hace mucho tiempo y que en realidad no forman parte de ninguna herencia. Así lo comentó en una entrevista exclusiva para el programa Ventaneando.

"Las leyes son muy rectas, uno puede buscar cien mil abogados, pero la ley estipula ciertas cosas. Se quieren agarrar de algo que no les toca, pero que es de mi señora madre. Quieren sacar provecho de algo que no existe. Piensan que el Vale hizo mucho y sigue generando, el Vale sigue generando, pero no es lo mismo cuando ya fallece. Tuvo una carrera muy corta, tenía gastos y se daba sus gustos" dijo el también cantautor.