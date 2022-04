¿Hija menor de Geraldine Bazán debuta en las telenovelas?

CIUDAD DE MÉXICO.-Geraldine Bazán es una de las actrices con más popularidad en la televisión mexicana, gracias a su larga trayectoria en el medio artístico se ha podido ganar el cariño del público que la ha apoyado en todo momento.

Hay que recordar que la artista mantuvo un matrimonio con Gabriel Soto de 10 años, pero al final ambos decidieron separarse, sin embargo ambos han encontrado la manera de convivir con sus dos hijas Elissa Marie y Alexa Mirando.

La actriz se ha caracterizado por ser muy cercana a sus dos hija,s prueba de ello es que ya se encuentra apoyándolas en sus sueños, debido a que al parecer ambas podrían involucrase desde muy temprana edad al medio artístico.

Por medio de sus historias de Instagram Geraldine publicó una serie de videos donde se puede ver que acudió a los llamados de ‘Corona de lágrimas’ a lado de su mamá, pero al parecer podría tener una participación.

Triunfando como siempre” escribió la actriz en la imagen.

Lo que llamó la atención de sus fanáticos es que Alexa a pesar de ser tan pequeña ya haya comenzado con algunas escenas para la televisión, donde se le ha visto muy segura de si misma y desenvuelta ante los reflectores.

Por si fuera poco la hija menor de Gabriel Soto todo el tiempo estuvo acompañada de su mamá, quien se encargó de presentarle a todo el equipo de producción y por supuesto algunos de sus ‘colegas’ entre ellos Victoria Ruffo con quien hasta se tomó una fotografía.

Seguramente sus seguidores hicieron llegar sus buenos deseos a la menor, sobre todo porque su hermana Elissa Marie ya debutó en la televisión y dejó ver las habilidades y el talento que heredó de sus padres.

Gerladine Bazán ya no quiere llegar al altar

La actriz se encuentra viviendo una de sus mejores etapas en los personal y profesional sobre todo porque está disfrutando de sus proyectos laborales como Corona de Lágrimas, además de mantener una relación con el empresario Luis Murillo de quien se le ha visto muy enamorada.

"Yo ya me casé una vez y lo que quiero ahorita es vivir, disfrutar la vida y seguir creciendo emocionalmente y profesionalmente y esta cuestión del matrimonio no me quita el sueño", explicó.