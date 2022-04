Hija menor de Enrique Peña Nieto quiere ser youtuber

MÉXICO.- Nicole Peña Pretelini, la hija menor del expresidente Enrique Peña Nieto ha confesado en sus redes sociales cuáles son algunos de los trabajos con los que sueña. Por medio de su cuenta de Instagram interactuó unos minutos con sus seguidores con una dinámica de preguntas y respuestas donde habló de sus estudios y sus planes para el futuro.

La creciente influencer se encuentra estudiando Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac de la Ciudad de México. Lo que sorprendió a algunos de sus seguidores fue que Nicole revelara que le gustaría tener éxito en YouTube.

Cuando le preguntaron cuáles son los proyectos que le gustaría tener en el futuro, respondió: “Trabajar en una revista, algún día tener un como talkshow, hacer un podcast, YouTube, invitar a gente a platicar conmigo, algún día emprender algo”. La propia dinámica en la que charló con sus seguidores le hizo animarse a planear su primer video para YouTube, como ella misma comentó.

“La verdad me la pase muy bien contestando las preguntas de todos. Creo que me animaría, o me estoy animando, a abrir por fin un canal de YouTube y contestar preguntas como en mi primer video. Haré eso para que pongan sus preguntas y no se me escape ni una, aquí póngalas”, expresó.

En otra historia posterior preguntó por alguien que pudiera ayudarla en el proceso de editar sus videos para su nuevo canal. “¿Alguien que sepa de edición de videos de YouTube, toda esa vibe”, escribió a sus seguidores.

Habla de modificaciones estéticas

Otro detalle que llamó la atención fue que reveló haberse hechos arreglos estéticos, según contó se inyecta los labios, ya que le daba mucha inseguridad tener el labio superior muy delgado.

“Esto me lo preguntan muchísimo pero pues les voy a decir la verdad, o sea no les voy a mentir, no tengo que decirle a nadie pero tampoco tengo que porque mentirlo [...]. Sí me inyecté los labios, era algo que me daba muchísima inseguridad porque mi labio de arriba era muy delgadito así que así que sí lo hice. Ahorita estoy contenta, no sé si lo haré toda la vida pero ahorita me gusta”, comentó.

Cabe recordar que el nombre de Nicole Peña Pretelini fue uno de los menos controversiales durante el sexenio de Peña Nieto, pues Paulina y Alejandro, sus hermanos, se involucraron en polémicas de las que hasta ahora se habla cuando se recuerda a la exfamilia presidencial.