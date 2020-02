Hija de Steven Spielberg incursiona en la industria pornográfica

Mikaela Spielberg, hija del famoso productor de cine Steven Spielberg, dice que ella ha producido vídeos de entretenimiento para adultos y que es una aspirante a trabajadora sexual.

La hija del también director, comenzó a producir vídeos de películas para adultos en solitario a la edad de 23 años, según le dijo al medio de comunicación The Sun.

Mikaela, ya ha presentado una solicitud para convertirse en trabajadora sexual, y la autoproclamada "criatura sexual" y que su padre apoya sus aspiraciones.

Según la aspirante a estrella porno, su padre y su esposa, Kate Capshaw, estaban "intrigados" cuando compartió la noticia sobre su nueva presentación porno durante el fin de semana y agregó que sus padres "no estaban molestos" por su revelación.

La joven comentó que producir porno en solitario la ha hecho sentir satisfecha después de haber luchado durante años con problemas de salud mental y alcoholismo.

Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo", mencionó

Ella continuó: "Y también me cansé de trabajar día a día de una manera que no era satisfactoria para mi alma. Tengo ganas de hacer este tipo de trabajo, puedo 'satisfacer' a otras personas, pero eso se siente bueno porque no es de una manera que me haga sentir violada".

Mikaela anunció por primera vez su carrera porno en solitario en sus cuentas de redes sociales, declarando que su nuevo trabajo es "seguro" y "consensuado".

Agregó que su objetivo es ganar suficiente dinero para no depender de los fondos de su padre.