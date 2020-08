Hija de Jacky Bracamontes sorprende esquiando en agua con solo un año de edad

MIAMI, FLORIDA.- Jacky Bracamontes, su esposo Martín Fuentes y sus cinco hijas son una de las familia más populares del espectáculo. Jaqueline, Carolina, Renata y las mellizas Emilia y Paula son, además de encantadoras, niñas muy valientes e intrépidas.

Y es precisamente una de las hijas de la conductora quien ha causado sensación en redes sociales debido a que ha hecho una gran proeza. Con tan sólo un año de edad, la pequeña Paula es capaz de practicar uno de los deportes extremos más populares: esquí acuático.

Fue el piloto de carreras quien compartió en Instagram el video de la hazaña de su hija, demostrando lo orgulloso que se siente por su valentía. En la grabación vemos a la niña esquiando sobre el agua como toda una profesional y de fondo se oyen las porras de Jacky. En cuestión de horas, el video superó las 100 mil reproducciones y ganó cientos de comentarios de admiración.

“Estas niñas son todo terreno”, “Amo su manera de educar a sus hijas para que sean aventadas a todo. Felicidades”, “La amo, yo con mis 38 años no me animo” y “Dios la bendiga a Pau. Para que los padres vean que pueden hacer actividad con sus niñas también, esto las fortalece tanto a ellas y da tal seguridad tener una relación tan estrecha con sus padres. Los felicito, Martín, y que Dios le dé mucha salud para que siga disfrutando de sus pequeñas. Me encanta la relación que tiene con sus niñas”, fueron algunos de los comentarios que recibió Martín.

Desde muy pequeñas, el empresario ha inculcado a sus hijas su gusto por los deportes extremos. Gracias a las redes sociales hemos sido testigos de que, además de esquiar, les ha enseñado a manejar moto acuática, pilotar un bote y hasta a manejar motococleta.

Acostumbradas a las actividades extremas, hace unos días el empresario y sus hijas tuvieron un encuentro con un tiburón. Pero más allá de mostrarse temerosas, ‘Mini Jacky’, Carito y Renata guardaron la calma y siguieron las instrucciones de su papá, quien les dijo exactamente qué hacer para no caer en pánico y asustar al animal que nadaba en unas aguas muy bajas y muy cerca de ellas.

El esposo de la conductora, quien es un amante de la adrenalina y los deportes, compartió en Instagram Stories una serie de videos en los que grababa como sus hijas disfrutaban de un día de verano entre las cálidas aguas de Miami. Martín Fuentes indicó que estaban en una isla privada, pero el deportista y sus hijas no estaban completamente solos, pues cerca de donde ellos estaban nadando había un tiburón.