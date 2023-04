Hija de Héctor Parra habla de la audiencia a la que asistieron Alexa y Ginny Hoffman

Ciudad de México.- Alexa Parra informó que sucedió en las salas de juzgados en donde se daría una sentencia a su padre por acusaciones de presunta violación a su segunda hija, Alexa.

La primogénita del actor manifestó en entrevista para el programa Sale el Sol que será hasta dentro de algunas semanas cuando se conozca el destino del intérprete, quien ha permanecido 1 año 10 meses en la cárcel mientras recibe sentencia.

Teníamos audiencia el 10 y 11 de abril, esos días después de un año y medio, por fin nos escucharon, a mí me escucharon el 10, a mi papá lo escucharon el 11, y justamente ahí nos quedamos. El jueves nos dio fecha para el 25 de abril, que es donde él va a poder dar el fallo y obviamente esperamos que sea a nuestro favor”

explicó.

Quiere que la verdad salga a la luz

Al ser cuestionada sobre si pudo conversar con su hermana o la madre de esta, la joven contó: “Ni siquiera sabíamos que iban a ir, porque ellas no han ido en todo este tiempo de audiencias, fueron una sola vez y se nos hizo rarísimo que estuvieran ahí, literalmente solo fueron a escuchar porque ni nosotros los podemos ver, no sé si ellos a nosotros sí, pero por mi parte yo no las pude ver en ningún momento”.

De la misma manera, Daniela confesó que en este momento se encuentra sin recursos para seguir apoyando a Héctor. “Hemos hecho la venta de los tamales, hemos hecho rifas, las alcancías también, y justamente ahora estos 15 días más que nos dieron ya no estaban contemplados, nosotros teníamos la esperanza en que saliera el martes y pues ahorita seguimos con los tamales y me sobran unas cajitas, también las voy a vender, estoy haciendo de todo para estos últimos 15 días”, detalló.

Con relación a lo que tanto Héctor como ella declararon para demostrar la inocencia del artista, Daniela comentó: “La verdad, desde el principio hemos querido que nos escuchen para contar la verdad, no mi versión, no la versión de mi papá, la verdad, las cosas como pasaron, como sucedieron, cómo nos llevábamos, la familia que éramos, el hombre que es mi papá, y nosotras como hijas también cómo éramos cuando estábamos juntas”.