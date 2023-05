Hija de Erik Rubín ya hasta le dice "madrastra" a Apio Quijano

MÉXICO.- La relación previa entre Erik Rubín y Andrea Legarreta parece estar en buen término, ya que continúan viviendo juntos y recientemente viajaron en familia como solían hacerlo. Ambos trabajarán juntos en la producción de "Vaselina" y manejan con humor y tranquilidad los rumores sobre su relación y su separación como pareja.

En una entrevista con Adela Micha, el cantante admitió que se sentía liberado al hablar públicamente sobre su situación con la presentadora, explicando que ya no estaban juntos desde hace meses, pero seguían unidos por el bienestar de sus hijas.

Sin embargo, surgieron fuertes rumores de que había un tercero en discordia, ya que se observó un aparente beso entre Rubín y Apio Quijano, integrante de Kabah, durante una actuación en vivo, lo que llevó a especulaciones sobre un posible romance entre ellos.



La polémica sobre esta supuesta relación desató risas y molestia en la familia Rubín-Legarreta, pues para el ex de Andrea, ese beso era parte de un show que nada tenía que ver con sus preferencias sexuales; meses después de esta polémica, Erik volvió a ser cuestionado sobre esto e hizo una declaración que está dando de qué hablar en la red.





Erik Rubín bromea sobre anécdota de su hija y Apio Quijano

Erik Rubín se siente bien soltero, y confiesa que no tiene intención en este momento de salir con alguien:

"No me pasa salir con nadie en este momento", expresó en entrevista con Adela, donde además contó cómo es que sus hijas han tomado la separación con Andrea Legarreta.



Con humor, el integrante de Timbiriche contó un momento divertido que vivió hace poco con su hija y Apio Quijano.

Nos encontramos hace unos días con los Kabah y llega Mía con el Apio y ‘madrastra, madrastra, mi madrastra’", contó divertido al recordar todos los chismes que se dijeron sobre un supuesto romance con el integrante de Kabah, derivado de una simulación de un beso, el cual, reiteró, lo hacen por espectáculo y porque en los 90's Pop Tour tienen un buen número de la comunidad LGBTQ+.



Erik volvió a decir lo que en anteriores charlas ha asegurado sobre sus preferencias sexuales:

"No soy gay, no me gustan los hombres"; y contó que su ex Andrea Legarreta se encuentra muy bien.



Está a poca madre, está muy emocionada con lo de Vaselina porque ella audicionó para Vaselina, es un papel donde no canta", especificó.

