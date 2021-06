Hija de Edwin Luna puso en duda la sexualidad de su papá y le preguntó que si era gay

CIUDAD DE MÉXICO.- Edwin Luna confesó que una de sus hijas cuestionó su orientación sexual y le preguntó que si era homosexual, ya que había escuchado una noticia en la que decían que era gay.

El vocalista de “La Trakalosa de Monterrey” estuvo como invitado en el programa de Karla Díaz, “Pinky Promise”, en donde habló sobre su carrera, sus hijos y sus matrimonios, pero una de las cosas que más llamó la atención fue que su pequeña hija cuestionó su sexualidad.

El cantante regiomontano platicó cómo es que sus hijos tienen que lidiar con la profesión de su padre, sobre todo, los que ya están conscientes de que su papá es un artista que sale en la televisión y se dicen cientos de cosas de él.

Edwin platicó que su hija de 8 años de edad, en una ocasión lo abordó y le preguntó directamente que si era gay.

Es curioso, porque es algo, creo yo, que es fuerte, que tu hija te lo diga. Llega mi hija y me dice: ‘Oye papá. Es que en el reportaje dicen que tú eres gay. Yo quiero que me lo digas’. Y yo: ‘¡Ah, caray! ¿Por qué me dices eso, mi hijita?’, y dice: ‘No, sí, es que en el reportaje dicen que porque traes aretes y tu pelo… Y le digo: ‘No, mi hijita. Yo soy así por esto y esto otro’. Y dice: ‘¿Estás seguro?’”, cuestionó la niña.